Valtteri Bottas: tiitlivõit pole võimatu

Austrias karjääri teise F1 etapi võitnud Valtteri Bottas (Mercedes) usub, et on võimeline tänavu sõitma ka MM-tiitlile.

Bottast lahutab MM-i punktiarvestuse liidrist Sebastian Vettelist (Ferrari) 35 punkti, tiimikaaslane Lewis Hamilton edestab soomlast 15 silmaga.

"Hooaeg pole veel isegi poole peal, seega muidugi ma usun ning ka tiim usub," ütles Bottas tiitlilootuste kohta. "Pikk aasta on veel ees. Oleme ikka veel arenemisjärgus. Ma lihtsalt naudin igat hetke ning ma tean, et kõik läheb paremuse poole."

Bottase lõpu eel kinni püüdnud Vettel kahetses, et sõit ühe ringi võrra pikem polnud. "Mulle öeldi, et tal on raskusi, seega ma pidin kõvasti pingutama. Mul oli vaja viimastel ringidel [Sergio] Perezist mööduda, mis maksis mulle ilmselt pisut aega, aga Bottase kinni püüdmiseks oleks läinud vaja vaid ühte lisaringi, sest tal oli mäest üles sõitmisega tõsiseid probleeme. Tahtsin võita, aga teine koht on ka hea tulemus," ütles sakslane.