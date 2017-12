Valtteri Bottas teab, mida tuleb vormel-1 MM-tiitli võitmiseks teha

Mercedese vormel-1 meeskonna soomlasest piloot Vlatteri Bottas tõdes, et MM-tiitli võitmiseks tuleb tal olla tunduvalt stabiilsem.

2018. aastal on MM-sarjas taas suurimaks soosikuks Lewis Hamilton Mercedesel. Tiimikaaslase löömiseks on Bottasel vaja kuhjaga õnne, kirjutab Autosport.

Lõppenud hooajal noppis Bottas kolm etapivõitu ja lõpetas hooaja kokkuvõttes kolmanda kohaga. Bottas alustas hooaega hästi, kuid suvel kaldus ta õigelt kursilt. Taas suutis ta väga head minekut näidata aasta lõpus.

“Järgmisel aastal on minu eesmärgiks rohkem võita. Praeguse punktisüsteemi juures tuleb MM-tiitli võitmiseks võita etappe. Nii need asjad lihtsalt on,“ sõnas Bottas. “Vaja on stabiilsust. Lõppenud hooajal oli minu peamiseks mureks ebastabiilsus.“

“Olin kohati väga hea. Sellele järgensid sõidud, kus ma ei olnud hea. See oli ka põhjus, miks Lewis mind kokkuvõttes võitis,“ lisas soomlane.