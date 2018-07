Valtteri Bottas solvus Mercedese bossi kommentaari peale: see tegi haiget

Mercedese boss tegi Ungari GP järel enda arust Valtteri Bottasele komplimendi, kuid soomlane tunneb end austerlase sõnadest hoopis solvatuna.

Wolff nimetas veel neli ringi enne sõidu lõppu teist kohta hoidnud Bottase "sensatsiooniliseks paremaks käeks" (ingl keeles sensational wingman), kuid soomlane polnud sellisest tiitlist eriti vaimustunud.

Sky Sportsi küsimusele, kas ta võtab Budapestist ka midagi positiivset kaasa, vastas Bottas: "Mida positiivset? Esiteks tegi wingman'i kommentaar haiget."

"Tänasest päevast pole midagi positiivset võtta. Arvasime teoorias, et võiksime piirduda ühe peatusega. Pidime Kimi pärast peatuma varem, sest tahtsime end tema eest kaitsta ning 20 ringi enne lõppu tundus kõik veel OK ja kontrolli all. Aga siis hakkasid tagumised rehvid surema. Üritasin neid kõigest väest hoida, aga lõpuks tekitas katkine esitiib suure segaduse ja rikkus kõik ära."

Seejärel küsiti Bottaselt, kas ta on leppinud, et mängib Mercedeses Lewis Hamiltoni järel teist viiulit. Seepeale teatas soomlane, et tahab tiimi bossidega nii ruttu kui võimalik kohtuda ja oma rolli selgeks rääkida.

"Peame pärast seda sõitu rääkima. Üle poole hooajast on läbi ning punktide vahe on suur, seega ma olen kindel, et tiim peab mingil hetkel otsuse tegema," sõnas ta.

Hiljem anti ka Wolffile uuesti sõna. Austerlane täpsustas, et ei pidanud "parema käe" kommentaariga silmas seda, et soomlane tiimis teine sõitja oleks.