Valtteri Bottas: olen nüüd täiuslikum sõitja ja võin Hamiltoni alistada

Soome vormeliäss Valtteri Bottas peab ennast tänavusel F1 hooajal tõsiseks tiitlinõudlejaks ja arvab, et on võimeline oma Mercedese tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile tagatulesid näitama.

Oma Mercedese debüüthooajal sai ta sõitjate arvestuses kolmanda koha, jäädes neljanda MM-tiitli võitnud Hamiltonile alla 58 punktiga.

"Kindlasti on Hamilton üks kõigi aegade parim vormelisõitja, kuid ma tõestasin endale eelmisel aastal paaril korral, et ma olen suuteline teda alistama," rääkis Bottas ESPN-ile.

"Kogu aasta järjepidevalt hästi esinemine sõltub minust endast. Selliseid nädalavahetusi, kus ma temast paari kümnendiku võrra aeglasem olen, ei tohiks enam tulla. Ma pean hakkama saama kõikides oludes - vahet pole, milline on rada, temperatuur või asfalt. Ma pean kohal olema."

Lootust tänavu parem tulemus teha sisendab fakt, et hooajaeelses ettevalmistuses sai soomlane autot eelmise hooajaga võrreldes rohkem oma käe järgi disainida. "Talvise arendustöö järel tundub kõik liikuvat õiges suunas, eriti selles osas, mis minu sõidustiili puudutab. Nii ma vähemalt praegu teoorias näen, aga me peame muidugi järele proovima. Ma pean veel kohanema, kuid ma usun, et olen aasta taguse ajaga võrreldes palju täiuslikum sõitja," lisas Bottas.

"Usun, et kõik teavad, mis mu eesmärk on. Loomulikult tahab iga piloot maailmameistriks tulla, kuid mina olen eriti näljane. Olen valmis endast kõik andma."

F1 hooaja avaetapp sõidetakse 25. märtsil Melbourne'is.