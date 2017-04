VAENE MEES: Kimi Räikkönen jäi Bahreini kõrbes jalameheks

Soomlane andis raadio teel meeskonnale teada, et peab hoogu maha võtma ning parkis masina raja äärde, jäädes ootama transporti, mis ta tagasi boksialale toimetaks. Kui seda aga tükk aega ei tulnud, hakkas Räikkönen ise bokside poole tatsama.

Jalutuskäik Bahreini 37-kraadises leitsakus pole sugugi mitte kerge katsumus, eriti veel vormelikombinesoonis ja kiivriga. Lõpuks, kui ta oli juba mõnda aega jalutanud ning boksidele juba üsna lähedal, jõudis alles motoroller "Jäämehele" järgi.

Esimese vabatreeningu võitis Räikköneni tiimikaaslane Sebastian Vettel, kellele järgnesid Red Bulli piloodid Daniel Ricciardo ja Max Verstappen, Sergio Perez (Force India), Felipe Massa ja Lance Stroll (mõl Williams). Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas platseerusid ringiaegade võrdluses alles 10. ja 14. kohale.

Walking through the desert in 37C heat 🌡️

In full race suit 😧

Helmet on 😓

Only the Iceman is cool enough to do it 😎#BahrainGP 🇧🇭 #FP1 pic.twitter.com/TJzd0AHUdB— Formula 1 (@F1) April 14, 2017