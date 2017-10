Vabamäe vormelikommentaar: Verstappen andis tormihoiatuse

Lewis Hamilton on nüüd neljakordne vormel 1 maailmameister. Tiitlivõidu vormistanud Mehhiko Grand Prix kulges küll veidra ja värskele tšempionile lausa häbistava stsenaariumi (sai võitjalt ringi sisse) järgi, aga see ei muuda asja. Ärgem unustagem, et reeglite järgi selgub maailmameister ikkagi hooaja kokkuvõttes, mitte ühe või teise etapiga. Ja aasta lõikes oli Hamilton kõigist peajagu parem. Seda enam et Mercedesel polnud sellist tehnilist ülekaalu nagu kolmel eelmisel aastal ja Ferrari esisõitja Sebastian Vettel juhtis MM-i punktitabelit suurema osa hooajast. Ent tagantjärele targana võib öelda, et Ferrari polnud tiitlivõiduks valmis. Küll lagunes tehnika, küll jooksis Vettelil endal juhe kokku. Hamilton aga tõusis pärast suvevaheaega sellisesse vormi, mille kohta isegi kogenumad F1 vaatlejad ütlevad „enneolematu”.