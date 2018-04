Uus paljastus: Mercedese vormelitiim üritas sõitjaid vahetada

Kui Bild uuris endiselt vormelisõitjalt Gerhard Bergerilt, kas Hamilton on nii suurt summat väärt, vastas austerlane: "Jah, sest ilma Lewiseta oleks Mercedes alles kolmas Ferrari ja Red Bulli järel. Hamilton on hetkel kõige kiirem sõitja ja Mercedes peab tegema kõik endast sõltuva, et ta jääks nendega."

