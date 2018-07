Uuel hooajal vormel-1 kalendris veel Miami GP-d ei näe

Vormel-1 sarja korraldajate esialgne plaan tuua Miami etapp juba 2019. aasta võistluskalendrisse lükkus ühe aasta võrra edasi.

Vormel-1 kommertsosakonna juht Sean Bratches teatas avalduses, et aega jäi liiga väheks, et saaks juba 2019. aastal korraldada Miamis kõrgetasemeline etapp.

Otsus etapi toimumine ühe aasta võrra edasi lükata kooskõlastati koos Miami linna võimudega.

Bratches lisas, et Miamis tahetakse korraldada "parim võimalik GP". "Kui see tähendab, et Miami GP-ga peab ootama kuni 2020. aastani, sest siis on kõik valmis, siis oleme nõus seda tegema."

Praegu on võistlussarjas üks USA GP, mis peetakse Texases, Austini ringrajal. F1 korraldajate eesmärk on tuua rohkem etappe Ameerika Ühendriikidesse.