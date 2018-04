Uskumatu spekulatsioon: Vettel ja Hamilton vahetavad Ferraris ja Mercedeses kohad?

Ferrari vormel-1 meeskonna siselu hästi tundva Itaalia ajakirjaniku Teo Lurrini sõnul vahetavad Sebastian Vettel ja Lewis Hamilton järgmisel aastal oma autodes kohad.

Lurrini väidab, et Ferrari pealik Sergio Marchionne ja Daimler AG juhatuse esimees Dieter Zetsche sõlmisid vastava kokkuleppe laupäeva õhtul Milanos.

Hamiltoni lepingu läbirääkimised Mercedesega on viimastel kuudel toppama jäänud, kuigi Mercedese tiimipealik Toto Wolff ütles avaetapil Melbourne'is, et kokku on jäänud leppida vaid väikestes detailides. Lurrini sõnul peitub venitamise põhjus hoopis selles, et britt kuulas maad Ferrari juures.

"Hamilton on Mercedesega edu nautinud, kuid Ferrari boss Sergio Marchionne kutsus ta jaanuaris Maranellosse, et tema huvi kohta Ferraris sõita lähemalt uurida," kirjutas Lurrini oma blogis.

"Kõik teavad, kuidas Hamilton Ayrton Sennat imelteb. Legendaarne brasiillane oleks ühel päeval Ferraris lõpetanud, kui tema karjäär poleks traagilisel moel katki jäänud, ning Lewis tundis, et tal on võimalus teha midagi, mida tema iidol kunagi teoks teha ei saanud."

Lurrini sõnul lubas Marchionne Hamiltonile, et Ferrari on valmis pakkuma samu tingimusi, mis Mercedeski talle lauale lööb, kuid seda vaid juhul, kui Vettel oma 2020. aastani kehtiva lepingu üles ütleb. Väidetavalt on sakslase lepingus punkt, mis lubab tal meeskonda vahetada, kui Ferrari peaks kolme aasta jooksul Hamiltoni soetama.

"Läbirääkimised olid keerukad ning toimusid kahe meeskonna ja sõitja vahel üheaegselt. Kaasatud olid juhtkonna kõige kõrgemad ametnikud," väidab Lurrini. "Kõik sai paika laupäeva õhtul, mil tingimustes kokku lepiti. Nii Hamilton kui ka Vettel sõlmisid oma tulevase tööandjaga kaheaastase lepingu väärtusega ligi 100 miljonit dollarit. Hamilton nõudis ühtlasi, et Valtteri Bottas talle Ferrarisse järgneks, kuid soomlase tuleviku kohta pole ühtegi otsust veel tehtud."