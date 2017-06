USA GP ajakava muudetakse popartisti kontserdi tõttu

Vormel-1 meeskonnad on frustreertiud USA GP korraldajate plaanist muuta ajakava Justin Timberlake'i kontserdi tõttu.

Muudatus seisneks selles, et laupäevase vabatreeningu ja kvalfikatsioonisõidu vaheline paus venitatakse lausa nelja tunniseks. Selline plaanide muutus aga ei sobi tiimidele, sest kõigil on kindel rutiin laupäevaste sõitude vahel, mis nüüd segamini läheb. Loomulikult pikendab see ka sõitjate ja meeskonnaliikemete tööpäeva, sest hommikune treening jääb ikka samale kellaajale.

Peamine põhjus muudatuse taga on see, et Vormel-1 bossid tahavad, et autospordi fännid jääksid peale sõitu ka kuulsa popartisti kontserdile. Teisalt aga loodetakse, et Timberlake'i austajad tulevad siis juba varem kohale, et näha ka esmakordselt vormelisõitu.