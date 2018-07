Ungaris kolmandana lõpetanud Räikkönen: see polnud hea sõit

Vormel-1 Ungari GP lõpetas Ferrari piloot Kimi Räikkönen kolmandana, soomlane tulemusega rahule ei jäänud.

"See ei olnud üldse hea sõit, vaatamata sellele, et lõpetasin kolmandana," sõnas Räikkönen pärast sõitu.

"Ferraril oli väga hea kiirus, kuid me ei suutnud seda kvalifikatsioonis ära kasutada," lisas 38-aastane Räikkönen. "Võistluse käigus suutsime kiiresti sõita vaid siis, kui me hakkasime eesolevaid autosid kinni püüdma. Kui eesolevale masinale järgi jõudsime, siis polnud enam midagi teha, et mööda sõita."

Ungari GP võitis Lewis Hamilton (Mercedes), teisena lõpetas Räikköneni meeskonnakaaslane Sebastian Vettel.

"Pärast sõidu lõppu polnud hea tunne, aga õnneks saime meeskonnana palju punkte juurde," rääkis Räikkönen.

Vormel-1 järgmine GP sõidetakse 26. augustil Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal.