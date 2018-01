Ühe pika traditsiooni lõpp: vormel-1 ütles vihmavarjutüdrukutele "Nägemist!"

Vormel-1 sari teatas, et algavast hooajast ei näe nende võistlustel enam stardirivis seisvaid modelle ehk rahvakeeli vihmavarjutüdrukuid.

Selline muudatus laiendub F1 kodulehe teatel ka kõikidele teistele mootorispordisarjadele, mis paralleelselt Grand Prix nädalavahetustega F1 autodega rada jagavad.

"Oleme viimase aasta jooksul vaadanud üle mitmeid kohti, mis vajaksid uuendamist ja oleksid rohkem vastavuses meie visiooniga sellest suurepärasest spordialast," lausus vormel-1 äritegevuse tegevdirektor Sean Bratches.

"Kuigi stardirivi tüdrukute palkamine on vormel-1 toote juurde kuulund aastakümneid, tunneme, et see komme ei sobi kokku meie brändi väärtustega ning läheb vastuollu tänapäeva ühiskondlike normidega. Me ei usu, et see tava oleks vormel ühele ja selle uutele ja vanadele fännidele üle kogu maailma oluline."

Vormel-1 hooaeg algab 25. märtsil Melbourne'ist Austraalia GP-ga.