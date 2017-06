TWITTERIMÖLL | Vaata, kuidas vormelifännid reageerisid hullumeelsele Bakuu etapile

Täna sõideti Bakuus üks väga meeldejääv vormel-1 GP ja kõneainet jätkub selle etapi kohta veel pikaks ajaks. Kuid mida räägivad vormelihuvilised sotsiaalmeedias?

Le Mans 24h: "The craziest race this year"



Baku GP: "Hold my beer"#F1 #AzerbaijanGP — Matt Gallagher (@xMattyG) June 25, 2017

Just caught up on #AzerbaijanGP what a brilliant advert for @F1



But isn't it ironic that the Safety Car helped cause all the carnage — Turnhouse (@RTurnbull86) June 25, 2017





This is the F1 that I really missed. Tension, frustration and competitiveness #AzerbaijanGP — Stelios Philippides (@s_philippides) June 25, 2017

Paljud tegid ka nalja Sebastian Vetteli üle, kes meelega Lewis Hamiltoni autot tagant koksas.

Live scenes as Vettel and Hamilton meet to sort it out "face to face" #AzerbaijanGP pic.twitter.com/FUQD7RvYGp — Ladbrokes (@Ladbrokes) June 25, 2017

Exclusive - Vettel and Hamilton spot each other in the press pit. #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/aFUslD8faF — Badger GP🏎💨🏁 (@BadgerGP) June 25, 2017

Fännid leidsid huumorit ka selles, et Fernando Alonso lõpuks esimesed punktid sel hooajal korjas.