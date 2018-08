Tuntud ekspert avalikustas, kus Kimi Räikkönen järgmisel hooajal võistleb

"Red Bull oleks tahtnud Ricciardoga lepingut pikendada pikaks ajaks, kui Renault`l polnud selleks vajadust. Umbes 12 kuud hiljem on lõppemas Valtteri Bottase leping Mercedesega. Ja Ferraril on peagi uus leping sõlmitud. Kas te mõistate, mida ma mõtlen?" vihjas Turrini, et Ferrrari sõlmib Räikköneniga lepingu ka järgmiseks hooajaks, kirjutab Ilta-Sanomat.

Loe veel

Räikköneni jätkamise kasuks räägib ka fakt, et soomlane on viimasest viiest etapist neljal korral poodiumile pääsenud. Ferrari teisel sõitjal, MM-tiitli eest heitleval Sebastian Vettelil on leping 2020. aasta lõpuni.



Turrini on viimastel aastatel korduvalt Ferrari sõlmitud lepinguid täpselt ette ennustanud. Näiteks nii 2016. aastal kui mullu pani ajakirjanik täppi, et Ferrari pikendab Räikköneniga lepingut.