Tulivihane Vettel näitas Massale pärast Sotši GP-d keskmist sõrme

Võistluse võitis Valtteri Bottas (Mercedes), kes pääses endisest meeskonnakaaslasest Felipe Massast (Williams) lihtsamini mööda ning ei pidanud seetõttu otsustavates kurvides selgelt kiirema Vetteliga maid jagama.

Kui Vettel lõpuks möödus Massast, näitas ta brasiillasele keskmist sõrme.

"Mis see õige oli!?" kurjustas Vettel Massaga tiimiraadio vahendusel.

Massa ei jäänud sakslasele vastust võlgu.

"Jätsin talle piisavalt ruumi sisekurvis möödumiseks. Aeglustasin, kuid ta ei läinud mööda. Ta kartis sisekurvi," sõnas Massa.

36-aastane Massa ei salanud, et tundis Bottase karjääri esimese etapivõidu üle suurt rõõmu.

"Olen väga õnnelik tema üle! Valtteri on selline sõitja, kes väärib võitu täielikult," ütles ta.

Vettel: Valtteri is the man of the race today. This is his day. pic.twitter.com/iDZ6qHUKtv — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) April 30, 2017

Today it was the 90th podium of Sebastian Vettel’s career and his second in Sochi.#RussianGP 🇷🇺 #F1 #Seb5 pic.twitter.com/sNpycRL892

— Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) April 30, 2017