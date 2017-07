Tulivihane Grosjean: järgmine kord sõidan Hamiltonile tagant sisse!

Vormel-1 Briti GP kvalifikatsioonis Lewis Hamiltoni ohtliku manöövri tõttu kõvasti aega kaotanud Romain Grosjean on korraldajate otsuse peale Hamiltoni mitte karistada tulivihane.

Kvalifikatsiooni kolmanda sessiooni lõpuosas oli prantslane just lõpetamas kiiret ringi, kui kaks kurvi enne lõppu keeras talle ootamatult ette aeglaselt sõitnud Hamilton. Haasi sõitja sõnul kaotas ta seetõttu kuni 0,4 sekundit ning sai lõpuks 10. koha.

Korraldajad võtsid intsidendi küll uurimise alla, kuid leidsid lõpuks, et Hamilton reegleid ei rikkunud ja Grosjeani sõitu ei takistanud. "Olen sellisest sõnastusest pahviks löödud," tõdes prantslane autosport.com-ile.

"Kui ühes kurvis 0,35-0,4 sekundit kaotamine ei ole takistamine, siis ma ei tea, mis on. See avab ukse tulevikus kvalifikatsioonis väga segastele manöövritele. Kuidas öelda - ma arvan, et kui see oleks olnud mõni teine sõitja, oleks sealt karistus tulnud."

Grosjeani sõnul mõjutas asja kindlasti tõsiasi, et Hamilton võistleb parasjagu Sebastian Vetteliga MM-tiitli peale.

"Tiitliheitlus on oluline, aga me pingutame täpselt samamoodi nagu mehed tipus. Meil on kolmandas sessioonis ainult kümme autot ja selliseid asju ei tohiks juhtuda. Nii et järgmine kord pean talle tagant sisse sõitma, et näidata, et mind takistati..."

Vaata Hamiltoni ja Grosjeani intsidenti siit!