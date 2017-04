Toto Wolff: see on parim Lewis, keda ma nelja aasta jooksul näinud olen

Mercedese F1-meeskonna juht Toto Wolff on oma tänavuste sõitjatega ehk Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottasega väga rahul. Vähemalt meedias jagab ta hoolealuste suunas jätkuvalt vaid kiidusõnu.

Wolff on Hamiltoniga teinud koostööd neli aastat ning ütleb, et just nüüd on 32-aastane britt jõudnud oma suhtumiselt ja sõudustiililt karjääri tippu.

"See on nii rajal kui väljaspool rada parim Lewis, keda ma nelja aasta jooksul näinud olen," tunnustab Wolff kolmekordset maailmameistrit. "Temast on saanud meie tugisammas ja seda ta ka Melbourne'is tõestas."

Kui Hamilton oli hooaja avaetapil Austraalias teine, siis Bottas lõpetas sõidu kolmandana.

"Valtteri on kohanenud tiimiga kenasti ja tegutseb kõrgel tasemel. Ta on temale asetatud ootustest üle olnud ja kenasti Nico (Rosberg) koha sisse võtnud," kiitis Wolff ka soomlast.

MM-sari jätkub eeloleval nädalavahetusel Hiinas Shanghais.