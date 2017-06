Toto Wolff: Rosberg võib Vormel-1 ja Ferrarisse naasta juba järgmine aasta

Mercedese boss Toto Wolff on öelnud, et ta ei oleks üllatunud, kui maailmameister Nico Rosberg tuleb juba varsti Vormel-1 Ferrari tiimi eest sõitma.

Rosberg šokeeris spordimaailma eelmise aasta detsembris, kui vaid paar päeva peale MM tiitli võitmist, teatas pensionile minekust. Tollal tõi ta põhjuseks, et F1 hooaeg ja Lewis Hamiltoni vastu võistlemine tekitas temas stressi, mis ei sobi kokku sellega, et ta sai just isaks.

Kuigi Rosberg on korduvalt öelnud, et on kodusena õnnelik ja tal pole mingit huvi naasmisele, siis Wolff usub, et ta muudab meelt. "Ma arvan, et ta võttis vastu otsuse pensionile jääda, sest see oli väga stressirohke aasta," ütles üks mõjuvõimsamaid mehi Vormel-1's.

"Aga ta on kõigest 31-aastane, kui tal veab siis ta võib isegi 70 aastat veel elada. Ma poleks üllatunud kui ta muudab oma meelt umbes aasta pärast ja tuleb tagasi," lisas ta.