Tõsine tagasilöök Vettelile: sakslane alustab homme stardirivi lõpust

Vormel-1 sarjas maailmameistritiitli eest heitlev Ferrari piloot Sebastian Vettel peab homset Malaisia GP-d alustama stardirivi lõpust, sest tema masin ütles mootoriprobleemide tõttu kvalifikatsiooni alguses üles.

Sakslase vormeli mootor hakkas jupsima kolmanda treeningu lõpus ning kuigi kvalifikatsiooniks jõudis meeskond paigaldada uue jõuallika, ütles see ajasõidu alguses üles. Kuna Ferrari mehhanikutel ei õnnestunudki probleemi likvideerida, alustab Vettel homme viimasena.

Kvalifikatsiooni kiireim oli MM-sarja liider Lewis Hamilton, kes juhib Malaisia etapi eel Vetteli ees juba 28 punktiga. Britile järgnesid Kimi Räikkönen (Ferrari) ning Red Bulli sõitjad Max Verstappen ja Daniel Ricciardo.

"Mul on kahju, et Sebiga nii juhtus," ütles Hamilton kvalifikatsiooni järel spordimehelikult. "Me ei tea, mis homne toob, kuid enda tänase sõiduga olen rahul."