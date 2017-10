Toro Rosso võib USA-s starti tuua järjekordse üllatusmehe

Malaisia ja Jaapani etappidel Toro Rossoga kihutanud Pierre Gasly kavatseb vormel-1 USA etapi ajal võidelda Suzukas Super Formula tiitli peale, mis tähendab, et Red Bulli sõsarmeeskond peab ilmselt autosse panema järjekordse debütandi.

2016. aasta GP2 tšempion asendas viimasel kahel etapil venelast Daniil Kvjati, kes järgmisel nädalal kindlasti tagasi rooli pääseb, sest teine Toro Rosso sõitja Carlos Sainz juunior laenati Renault' meeskonnale.

Prantslase tööandja Honda, kelle masinaga ta Super Formulas Team Mugeni tiimi all kihutab, on öelnud, et eelistaks Gaslyt näha USA-s Austinis stardijoonel, isegi kui see tähendab nende sarjas tiitli loovutamist kangele rivaalile Toyotale.

Samas lisas Jaapani autotootja, et näeks teda hea meelega ka Suzukas, kui Toro Rosso suudab 20.-22. oktoobril toimuvaks USA GP-ks asenduse leida.

Ajakirja Autosport teatel otsibki Toro Rosso boss Franz Tost nüüd aktiivselt Kvjati kõrvale teist pilooti. Kes täpsemalt sõelale on jäänud, väljaanne ei nimeta, kuid valik olevat küllalti ahtake.

Super Formula liider Gasly edestab lähimat jälitajat Hiroaki Ishiurat vaid 0,5 punktiga. Tõenäoliselt saab prantslasest järgmisel aastal Toro Rosso põhisõitja. Tänavu võib teda F1 sarjas näha veel Mehhikos, Brasiilias ja Abu Dhabis.