Toro Rosso F1 meeskond leidis Gaslyle asendaja

"Esiteks tahaksin tänada Red Bulli ja Toro Rossot, et nad andsid mulle uue võimaluse F1 sarjas kihutamiseks. Eriti hea meel on mul selle üle, et liitun meeskonnaga, mida tunnen ja tean läbi ja lõhki," teatas 24-aastane Kvjat Toro Rosso kodulehekülje vahendusel.

"Toro Rossos tunnen end nagu kodus ja olen kindel, et sama tunne valdab mind ka uuel hooajal," lisas venelane, kes tänavu töötab Ferrari meeskonna testisõitjana.

Kvjat jäi Toro Rossos sõitjakohast ilma mullu pärast pikka ebaõnnestumiste seeriat, mille krooniks oli avarii Singapuri etapil.

Toro Rosso teine järgmise aasta sõitja pole veel teada. Samas on üsna kindel, et Brendon Hartley jääb järgmiseks hooajaks lepinguta.