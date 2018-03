Toro Rosso boss kritiseeris vormel-1 sarja "hullumeelset" reeglit

Toro Rosso vormel-1 meeskonna juht Franz Tost ennustab, et tiimid hakkavad tänavu taktikalistel kaalutlustel meelega karistusi võtma.

Kui mullu võis igal vormelil kasutada hooaja jooksul nelja mootorit, siis tänavusel aastal vähendati jõuallikate limiit kolmele. Samas on etappide arv tõusnud 20-lt 21-le.

"Kindlasti tuleb hetk, kus peame mõtlema, kas parem on startida uue mootoriga viimasena või kasutada jõuallikat, millega on juba 3000-4000 kilomeetrit sõidetud ja mille võimsus hakkab 100-200 kilomeetri pärast kaduma," rääkis Tost, vahendab Motorsport.com.

"Eelmisel aastal katsetati nelja mootori ja väiksema arvu sõitudega ning tänavu on meil rohkem sõite, kuid vähem mootoreid. Ütlen vaid, et see regulatsioon on täiesti hullumeelne," pahandas Tost.

Tema sõnul nõudis mootorite limiidi vähendamist Ferrari meeskond, teised olid enamuses vastu. "Nad (Ferrari) arvavad, et saavad kolmega eelise. Ja see on nüüd reeglites kirjas, nii et me peame seda järgima," lisas Tost.

F1 uus hooaeg algab 25. märtsil Melbourne`is.