TOP 10 VIDEO | Puhas kuld ehk vormel-1 hooaja raadioside pärlite edetabel

Vormel-1 sarja ametlik Youtube'i kanal on kokku pannud vaimuka video lõppenud hooaja parimatest vestlustest, mis peetud raadio teel sõitja ja meeskonna vahel.

Ilmselt pole kellelegi üllatus, et esikoha on selles edetabelis hõivanud värvika suuvärgiga soomlane Kimi Räikkönen. Eetriaega pakutakse ka Räikköneni tiimikaaslasele Sebastian Vettelile. Kolme episoodiga on videosse pääsenud hispaanlane Fernando Alonso.

Vaata videot siit!