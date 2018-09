TOOMAS VABAMÄE VORMELIKOMMENTAAR | Sotši – Mercedese vankumatu tsitadell

Põhimõtteliselt on Fernando Alonsol õigus. „Vormel 2 pakub rohkem lõbu kui totter vormel 1 kvalifikatsioon,” avaldas kahekordne eksmaailmameister laupäeval Venemaa Grand Prix’ ajasõidu järel arvamust. Tal olid küll isiklikud motiivid sedasi arvata, aga see ei muuda asja. Sõna „kvalifikatsioon” võiks lausest vabalt välja jätta. Pühapäeval oli vormel 1 võidusõit ehk nädalavahetuse põhisündmus masendavalt lõbuvaene võrreldes mõni tund varem toimunud vormel 2 sprindisõiduga, mis on mõeldud vaid peaesinejate sissejuhatamiseks. Ma ei räägi ainult möödasõitudest, mis vormel 1-s ammu punasesse raamatusse kanti. Isegi ilm oli vastu. Kui vormel 2 võistluse keskel hakkas sadama ning see pani ühe osa sõitjaid boksi vihmarehvide järele minema ja teise osa raja kuivamise lootuses kiilasrehvidel jätkama, siis vormel 1 stardi ajaks oli rada Sotšis kuiv ja nii jäigi.