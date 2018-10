Toomas Vabamäe vormelikommentaar | Mis pidi juhtuma, see ka juhtus

Lewis Hamilton on nüüd viiekordne vormel 1 maailmameister. Rohkem tiitleid (seitse) on ainult Michael Schumacheril, sama palju 1950. aastate valitsejal Juan Manuel Fangiol. Aga Hamiltoni ja tema tööandja, Mercedese tiimi praegust vormi arvestades pole isegi Schumi rekordid püüdmatud. MM-tiitlite arv pole ainus. Schumacher võitis 91 Grand Prix’d, Hamiltonil on praegu kirjas 71, kuid viimased neli aastat on ta teeninud üheksa või kümme võitu hooajal. Mullu Itaalias purustas Hamilton Schumacheri kvalifikatsioonivõitude rekordi, mida peeti veelgi kõvemaks pähkliks. Oli ju Schumi omakorda löönud Ayrton Senna kunagi täiesti ebamaisena tundunud tippmarki.