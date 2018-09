Vormel 1 Singapuri Grand Prix’ tähtsaimad sündmused leidsid aset väljaspool rada ja üldse väljaspool võistlust. Ma mõtlen muidugi Ferrari neljapäevast „uudist”, et Kimi Räikkönen lahkub hooaja lõpus nende meeskonnast ja tema koha saab Charles Leclerc. Eelmisel etapil Monzas toimunu tegi puust ja punaselt selgeks, et see teade tuleb, küsimus oli vaid ajas. Uudis oligi ju mitte Räikköneni lahkumine Ferrarist, vaid tema kaheks järgmiseks hooajaks Sauberisse üleminek. Seda oskasid ilmselt oodata vähesed, läbirääkimised olevatki alanud alles Monzas.

On see nüüd juhuslik kokkusattumus või mitte, aga Räikköneni minemalöömine näib olevat lõplikult kustutanud Sebastian Vetteli tiitlilootuse.