TOOMAS VABAMÄE VORMELIKOMMENTAAR | Ferrari bluff kukkus läbi

Kimi Räikköneni fännid said täiskaifi kätte juba laupäeval, kui soomlane ootamatult kvalifikatsiooni võitis. Ootamatult pole ehk õige sõna tema taset ja seniseid esitusi arvestades, aga kindlasti oli see ootamatu Ferrari tiimile ja eriti esinumbrile Sebastian Vettelile. Vetteli jahutusringil raadio teel lendu lastud repliik „Räägime hiljem!” lubab arvata, et plaan nägi ette tema esimest ja Räikköneni teist stardikohta, mitte vastupidi. Ilmselgelt oli tegu tööõnnetusega: keegi ei märganud Räikkönenile õigel ajal teatada, et viimases kurvis tuleb sõiduviga teha (nagu tavaliselt). Samas polnud Vetteli parim ring sugugi veatu ja seega sai ta süüdistada vaid iseennast.