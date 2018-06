Tänavune hooaeg võib jääda Fernando Alonso jaoks viimaseks

Kahekordne maailmameister Fernando Alonso (McLaren) tunnistas, et praegune hooaeg võib jääda tema jaoks viimaseks vormel-1 sarjas.

"Ma ei tea, kas ma jätkan F1-s," ütles Alonso raadiojaamale Cadena Cope. "See on otsus, mille pean tegema, kuid midagi pole veel otsustatud. Ma ei taha lõpetada halva maiguga ehk sõita veel siis, kui ma ei suuda enam 100% anda."

"Ma ei tea, kas lõpetan tänavu või alles mitme aasta pärast, aga kõige tähtsam on nautida sõitu ning olla kasulik meeskonna jaoks," lisas Alonso. "Kui ma seda enam ei suuda, on väga raske jätkata karjääri vormel-1s. Tulevikul on pakkuda mitmeid põnevaid väljakutseid."

Vormel-1 üldsarjas asub Alonso hetkel 32 punktiga 8. kohal.