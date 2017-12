Täna möödub neli aastat Michael Schumacheri traagilisest õnnetusest. Mida me vormelilegendi seisundist teame?

29. detsember 2013 oli Michael Schumacheri elu halvim päev. Šveitsis Grenoble'i lähedal suusatades sai ta üliraskelt vigastada ning on ka täna, neli aastat hiljem, seetõttu avalikkuse eest peidus.

Mis juhtus?

29. detsembril 2013 oli toona 44-aastane ja vormel-1 sarjast pensionile läinud Schumacher koos sõprade ja perega Prantsuse Alpides suusatamas, kui ta koos poja Mickiga off-piste sõites üliraskelt kukkus, pea vastu kivi ära lõi ning üliraskes seisundis helikopteriga Grenoble'i haiglasse viidi, kus talle kaks elupäästvat operatsiooni tehti.

Algselt arvasid juuresviibijad sealjuuures, et vigastus sedavõrd eluohtlik ei ole, kuid hiljem selgus, et ajutrauma on väga tõsine.

Pärast operatsioone jäi vormelilegend koomasse - arstid kirjeldasid tema seisundit päev pärast haiglasse jõudmist kui "äärmiselt tõsist".

Mis sai edasi?

Kuigi Schumi fännid veetsid päevi-öid haigla ees telkides ning iidoli kohta uudiseid oodates, otsustasid Schumacherid pereisa seisundi kohta äärmiselt vähe ja äärmiselt üldiseid kommentaare anda. Järgmine ametlik teade mehe seisundi kohta tehti alles aprillis, kui väideti, et Michael näitab märke teadvusel olemisest ja ärkamisest.

Veel kolm kuud hiljem teatati, et Schumacher ei ole enam koomas ja on Grenoble'i haiglast lahkunud. Veel kolm kuud hiljem anti teada, et mees on üle viidud Šveitsi perekonna koju, Genfi järve kaldale. Selles avalduses anti ka teada, et mehe tervis on tegemas edusamme, kuid endiselt on ees pikk ja keeruline teekond.

2015. aastal sõnas Schumacheri mänedžer Sabine Kehm, et mehe seisund paraneb - arvestades tema vigastuste tõsidust. Veel aasta hiljem mõisteti Saksa kohtus süüdi üks väljaanne, kes väitis ekslikult, et Schumacher saab juba kõndida.

Millised on viimased uudised?

Kehm tõdes enne jõule, et Schumacheri tervislikust seisundist pole lähiajal plaanis uut avaldust teha. "Michaeli tervis ei ole avalik teema ning seetõttu ei kavatse me sel teemal praegu ühtegi teadaannet teha," sõnas Kehm. "Tahame kaitsta tema privaatsfääri. Iga avaldus, mis tema tervise kohta käib, vähendaks tema isiklikku ruumi."

Avalikkus sai sellest hoolimata seitsmekordse maailmameistri tervisest pisut täpsemalt teada eelmainitud kohtuprotsessi juures, kus mehe advokaadid kohtule pisut asju avasid.

"Ta ei suuda kõndida," rääkis jurist Felix Damm, kinnitades ühtlasi, et Schumacher ei suuda seista ka oma füsioterapeutide abiga. Väljaanne Bunte oli eelnevalt väitnud ühele Schumacheri heale sõbrale viidates, et mees suudab terapeutide abiga mõned sammud teha ning oma kätt tõsta.

"Kahjuks ei ole see tõsi ning annab paljudele inimestele võltslootusi," nentis Damm.

Selle aasta septembris kirjutas Saksa meedia, et Schumacherite perekond võib peagi kolida Ameerika Ühendriikidesse - nimelt omatakse Texases Dallase lähedal üht farmi, kuhu väidetavalt lähiajal kolida plaanitakse. Seal loodetakse ajuspetsialisti Mark Meeksi abile, kes on omal alal üks maailma juhtivaid eksperte.