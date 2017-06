TÄNA | Kas Lewis Hamilton suudab Kanadas Sebastian Vetteli ees püsida?

Lewis Hamilton (Mercedes) alustab täna Vormel-1 MM-sarja Kanada GP võidusõitu esikohalt ning loodab teha tasa 25 punktilist vahet tabeliliidri Sebastian Vetteliga (Ferrari).

Vormel-1 Kanada GP

Hamilton edestas Vettelit ja meeskonnakaaslast Valtteri Bottast Montreali ringraja kõigi aegade rekordiga - 1.11,459. Teisel asetusel lõpetanud sakslane sai kirja aja 1.11,789, kuid vahepeal kaotas Hamiltonile kõigest nelja tuhandikuga.

Eilne oli Hamiltoni jaoks juba 65. kvalfikatsioonivõit, mis tõstis ta brasiillasse Ayrton Sennaga jagama läbi aegade teist kohta selles arvestuses. Tähtsa saavutuse tunnustuseks kinkis traagiliselt hukkunud lõunaameeriklase perekond Hamiltonile ka Senna kiivri. Kvalifikatsioonivõitude edetabeli tipus on siiani Michael Schumacher, kes on parimalt kohalt rajale startinud 68 korda.

Briti viimane etapivõit oli kuu aega tagasi Barcelonas, kuid ka siis oli vahe Vetteliga minimaalne. Punktilisa on aga Mercedesel kindlasti vaja kui tahavad Ferrarile järgi jõuda konstruktorite arvestuses, kus hetkel jäädakse maha 17 punktiga. Nii Hamilton kui ka Bottas on see hooaeg poodiumile pääasenud neljal korral, Vettel on aga siiani kõikidel GP-del pjedestaalil olnud.