TÄNA | Kas Lewis Hamilton kroonitakse viiendat korda maailmameistriks?

Lisaks Mehhiko etapile on tänavu kavas võidukihutamised veel Brasiilias ja Araabia Ühendemiraatides. Hamiltoni edu teisel kohal oleva Sebastian Vetteli ees on paisunud juba 70 silma peale. Laual on praegu veel ainult 75 punkti. Seitsmenda koha eest on ette nähtud kuus silma ja vähemalt selle koha saavutamisega kindlustaks Hamilton endale ka MM-tiitli.

Tänavust Mehhiko GP-d alustab esimeselt stardikohalt Daniel Ricciardo Red Bullil. Tema kõrvalt tuiskab rajale tiimikaaslane Max Verstappen.

Teisest reast alustavad Hamilton ja Vettel. Seejärel tulevad soomlased Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen.

Mehhiko vormel-1 etapp algab Eesti aja järgi kell 21.10. Delfi Sport toob võistluse käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Stardirivi: