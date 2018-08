Šveitsi meedia: Michael Schumacher kolib alatiseks Mallorcale

Kui varem arvati, et vormelilegendi Michael Schumacheri naine Corinna ostis 30 miljoni eest Mallorcale villa suvekoduks, siis Andratxi linnapea Katia Rouarchi sõnul soetati kompleks hoopis teisel eesmärgil.

"Võin kinnitada, et Michael Schumacher kolib meie linna ning me seame kõike valmis, et teda siia vastu võtta," ütles Rouarch väljaandele L'Illustre.

Siiski pole veel teada, millal täpselt kolimine pihta hakkab. Arvata võib, et enne tuleb villas teha palju ettevalmistusi, sest 2013. aasta detsembris suusaõnnetuses halvatuks jäänud Schumacher vajab spetsiaalset hoolt. Viimati, kui sakslase tervise kohta mingeidki infokilde meedias ilmus, kirjutati, et tema eest hoolitsevad igapäevaselt 15 meditsiinitöötajat. Nende Šveitsi maja üks tiib ehitati ümber Schumacheri vajadustele ning varustati kalli meditsiiniaparatuuriga.

Schumacherite villa Mallorcal Foto: Google Maps

Kuid selline info levis tervelt neli aastat tagasi. Schumacheri edusammudest - kui neid üldse on olnud - pole perekond pidanud vajalikuks avalikkust teavitada. Viimastest uudistest võib siiski eeldada, et mehe tervis on niivõrd paranenud, et teda on võimalik Mallorcale toimetada.

Jaanuaris 50-aastaseks saav Schumacher tavatses enne rasket õnnetust naisega Mallorcal puhkamas käia. Uue kinnisvara soetamise uudist pole Schumacherite perekond veel ajakirjanduses kommenteerinud.