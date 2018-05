Suurpuhastus Williamsi tiimis: kehvade tulemuste tõttu on lahkunud juba kaks osakonnajuhti

Williamsi vormel-1 meeskond lõpetas koostöö aerodünaamika osakonna juhi Dirk De Beeriga. Kuu alguses sai hundibassi peadisainer Ed Wood.

Eelmisel aastal konstruktorite karika arvestuses viienda koha saanud Williams on 2018. aastal pärast kuute etappi viimane. Kiiruse puudumises nähakse peasüüd just aerodünaamilistel puudustel, vahendab BBC.

Probleem on selles, et esirataste pöörlemine takistab õhu voolavust auto tagaosasse ning auto tagumine põhjaosa jääb nö aerodünaamilisse seisakusse, mis röövib masinalt kurvidesse sisenemisel survejõu ja pidamise. Eriti lööb see viga välja pikkadel kurvidel. Monacos töötas seetõttu auto oluliselt paremini kui eelmisel etapil Hispaanias.

Dirk De Beer jõudis tiimis olla veidi üle aasta, olles üle tulnud Ferrarist ja tötanud varem Sauberis, Renault's ja Lotuses. Ed Wood töötas Williamsi peadisainerina alates 2006. aastast.

Woodi tööülesanded võtab üle peainsener Doug McKiernan, kes töötas 1999.-2015. aastani McLarenis ja liitus Williamsiga tänavu veebruaris. Uueks aerodünaamika juhiks sai Dave Wheater.