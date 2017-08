Suurepärases hoos Kimi Räikkönen võitis ka viimase vabatreeningu

Tänasel viimasel treeningul järgnesid soomlasele tema tiimikaaslane Sebastian Vettel (+0,197) ja Mercedese sõitja Lewis Hamilton (+0,198). Neljanda aja sai Max Verstappen (Red Bull), kuid tema kaotas Räikkönenile juba üle sekundi (+1,118).

Belgia GP kvalifikatsioon sõidetakse täna algusega kell 15.

