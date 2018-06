Suur segadus: miks lehvitati Kanada GP-l ruudulippu üks ring liiga vara?

Vormel-1 Kanada GP-l lehvitati stardi-finišisirgel kogemata ruudulippu üks ring enne sõidu lõppu. Seetõttu läks ka lõpuprotokolli selline paremusjärjestus, nagu see oli olnud kaks ringi enne finišit.

Finišilipp lehvis juba 69. ringi lõpus ning tekitas segadust nii sõitjates, tiimides, rajakohtunikes kui ka fännides. Liider Sebastian Vettel andis eksimusest raadio teel Ferrarile teada, kuid jätkas ikka igaks juhuks täistempos.

Reeglid sätestavad, et enneaegselt lehvitatava ruudulipu korral läheb lõppjärjestus kirja selliselt, nagu see oli ring enne seda ehk antud juhul 68. ringi lõpus.

Ruudulipu lehvitamise au anti eile modell Winnie Harlowile, kuid FIA võistlusdirektori Charlie Whitingu sõnul ei juhtunud äpardus tema süül.

"Ruudulippu lehvitati ring varem, kuna stardiplatvormi inimeste ja starteri vahel oli kommunikatsioonihäire. Ta arvas, et on viimane ring, küsis seda võistluskeskusest üle ja nad kinnitasid seda," rääkis Whiting. "Starter ütleski lipu hoidjale, et ta lippu varem lehvitaks, seega polnud see seotud sellega, et me kasutasime lipulehvitajana kuulsust."

"Paremusjärjestuse kerisime tagasi 68. ringi järgi, sest seda nõuavad reeglid. Selle põhjus on see, et kui see tõesti oli kelleski segadust tekitanud, siis eelmise ringi järgi arvestades saad sa tõelise võidusõidu järjestuse," lisas Whiting.