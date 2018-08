Suur pauk ja poolteist tundi vormitäidet

Kuigi suvine paus kestis ligi neli nädalat ja neist kahel olid tiimid kollektiivpuhkusel, arenesid asjad samal ajal omasoodu edasi. Saime teada, et Fernando Alonso tuleval aastal vormel 1-s ei sõida ning et Daniel Ricciardo hakkab esindama Renault’d ja Carlos Sainz McLarenit. Belgia Grand Prix’ starti tuli ka „uus” meeskond nimega Racing Point Force India (RPFI). Sisuliselt on tegu ikka sama Force Indiaga, mis vahetas omanikku, kuid omanikuvahetusega seotud juriidilised nüansid ei võimaldanud vanast nimest vabaneda. Ja protsess pole kaugeltki lõppenud. Vähemalt üks Force India varasid osta soovinud seltskond on juba kohtussegi pöördunud. Ning ilmselt vahetab peatselt istekohta ka mitu sõitjat, aga kes täpselt kuhu maandub, pole selle loo kirjutamise ajal veel täpselt teada.