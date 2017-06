Stroll: ma poleks nädalavahetuse alguses uskunud, et lõpetan poodiumil

Kõigest 18-aastasest Lance Strollist sai sel pühapäeval läbi aegade nooruselt teine Vormel-1 sõitja, kes on lõpetanud poodium. Noormehe enda sõnul on selline saavutus lausa imeline.

Kuigi veel paarsada meetrit enne finišit oli Stroll isegi teisel positsioonil, siis lõpuks pidi ta leppima kolmanda kohaga, sest Valtteri Bottas pääses viimastel hetkedel temast ette. Kuid isegi see ei suutnud teda morniks muuta: "See oli üks kõige napimaid lõppe läbi aegade, me olime põhimõtteliselt kõrvuti"

Tema arvates oli tähtis eile hoida pead külmana, sest Bakuu GP-l oli üllatavalt palju kokkupõrkeid ja avariisid. "Paljud sõitjad pidid katkestama aga me hoitsime pahandustest eemale. Mõtlesin selgelt ja tõin ennast finišisse," ütles Stroll tagasihoidlikult.

"Ma poleks nädalavahetuse alguses uskunud, et ma lõpetan poodiumikohal. Ma olen lihtsalt sõnatu," kostis endine Vormel-3 tšempion, kes edestas ka selle hooaja liidrit Sebastian Vettelit.