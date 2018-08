Spordimaailma vapustanud õnnetused

Rajakohtunikud kutsusid välja ohutusauto, et sõidutrajektoori võimalikult hästi puhastada. Turvaautoks oli Opel Vectra, mille roolis endine Itaalia võidusõitja Max Angelelli. Kuna Vectra polnud ülesandeks piisavalt võimas ja tempo aeglustus liigselt, hakkasid võidusõiduautode rehvid ohtlikult jahtuma, põhjustades rehvirõhkude languse. Pärast viit ringi ohutusauto taga jätsid Senna ja Michael Schumacher teised selja taha. Paar sõitis esimest korda pärast starti täisgaasiga läbitavasse Tamburello kurvi ja Senna taga sõitnud Schumacher märkas, et rivaali auto põhi puudutas raja ebatasasuste tõttu asfalti. Samuti on sakslane hiljem tunnistanud, et Senna auto näis väga ebastabiilne. Järgmisel ringil kaotas brasiillane samas kurvis auto üle kontrolli, kihutas kiirusega 300 km/h rajalt välja ja rammis betoonseina. Senna suutis hoo pidurdada kiiruseni 200 km/h, kuid sellest ei piisanud. Williamsi auto esiratas koos vedrustusega lendas Sennale vastu pead, tappes 34-aastase vormelilegendi kohe.

Mis avarii põhjustas?

Päris lõplikku tõde välja selgitatud pole. Mõnede arvates oli avarii põhjustatud jahtunud rehvidest, teised jälle leiavad, et raja kate oli Tamburello kurvis liiga ebatasane ja seetõttu purunes Senna auto vedrustus. Samuti oli brasiillase Williamsi roolilatt purunenud ja hilisem uurimine tõestas, et seda oli Senna soovil ümber ehitatud, et sõitjal oleks rohkem ruumi.

Veel on räägitud rajal lebanud detailist, millele otsa sõitmine võis auto teelt välja paisata. Küsimärgid on tänase päevani õhus, kuid halbade juhuste kokkulangevuse tõttu kaotas spordimaailm ajaloo ühe andekama võidusõitja. Pärast Senna surma on F1 teinud mitu sammu edasi, et sõitjate elusid säästa. Lisaks kaelatugedele ja tugevamatele keredele lisati viimase uuendusena vormelitele turvapuur, mille eesmärk on kaitsta sõitjate päid lendavate esemete eest. Uue lahenduste väljanägemist on palju kritiseeritud, kuid Senna õnnetussele tagasi vaadates tekib küsimus, et miks tehti seda alles nüüd.

