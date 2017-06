Soomlased on matusemeeleolus: Latvala eksis ja kaotas võimaluse rallit võita

Soome väljaanded kirjutavad, et Jari-Matti Latvala lootused Sardiinia MM-rallil võidu eest võidelda on sisuliselt kustunud, sest soomlane suretas 17. kiiruskatsel masina välja ja lasi Ott Tänaku juba 25,5 sekundi kaugusele.

"Masin jäi ühes aeglases vasakkurvis korraks seisma. Vajutasin "start" nupu asemel hoopis "stop" nuppu. Kaotasin umbes viis sekundit," kurtis Latvala ja lisas: "Andsin endast kõik, nüüd saan rahulikult võtta."

Toyota sõitja vihjas, et võib nüüd minna täispanga peale ka viimasel punktikatsel.

Probleeme on kahe viimase katse eel ka Tänakul, kelle masinas on auk, kust tungib tolmu sisse. "Nähtavus on tolmu tõttu halb. Aga üldiselt on seis okei, tuleb kaks katset vastu pidada," märkis Tänak ralliraadiole.