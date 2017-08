Soome väljaanne: Sebastian Vettel lükkab Ferrari lepingu tagasi

Soome ajalehe Ilta-Sanomat andmetel kavatseb vormel-1 sarja liider Sebastian Vettel Ferrari pakutud kolme aasta pikkusest lepingust loobuda.

Ferrari meeskond olevat pakkunud neljakordsele maailmameistrile kolmeaastast lepingut kogumaksumusega 138,5 miljonit naela, kuid Vettel pole nii pikast kontrahtist huvitatud ja tahab lepingut pikendada vaid aasta võtta. See võib tähendada, et järgmise hooaja järel saab sakslasest vabaagent. Täpselt samas seisus ehk ilma lepinguta peaks 2018. aasta lõpuks olema ka Mercedese äss Lewis Hamilton ja McLareni sõitja Fernando Alonso.

Vettel ise on Ferrariga peetavate läbirääkimiste kommenteerimisel napisõnaliseks jäänud. "On tõsi, et mul pole veel uut lepingut, kuid ma arvan, et hetkel pole kõige tähtsam muretseda paberite pärast. Olulised on head tulemused," märkis 30-aastane sakslane inglaste Expressile.

Viiendat MM-tiitlit jahtiv Vettel juhib hetkel MM-sarja 202 punktiga, Hamilton kaotab talle 14 silmaga. Järgmine etapp kihutatakse 27. augustil Belgias.