Sir Frank Williams ei saa enam kunagi vormel 1 etappidele reisida

Sir Frank Williamsi tütar Claire avaldas, et tema 75-aastane isa ei saa enam teda vaevava tetrapleegia ehk neljajäesemehalvatuse tõttu kunagi vormel-1 etappidele reisida.

Legendaarne Williamsi vormelitiimi juht viibis hiljuti haiguse tõttu pikalt haiglas, kuid on Claire'i sõnul sellest võitu saanud.

"Mootorisport on tema kinnisidee. Vormel üks on olnud kogu tema elu ning on seda siiani. Kahju, et ta enam reisida ei saa, aga ta armastab seda siiani sama palju nagu esimesel päeval," rääkis Claire Williams Saksa ajalehele Bild am Sonntag.

Õigupoolest ei näe sel hooajal F1 raja ääres enam ühtegi Williamsi perekonna liiget, sest 41-aastane Claire, kes ka ise tiimis juhtivat rolli omab, valmistub ilmale tooma poisslast.

1999. aastal rüütliks löödud Williams on autospordis tegev olnud pea terve elu, alguses mehaaniku ja sõitjana, 1966. aastast tiimiomanikuna. Williamsi tiimi esimene F1 auto ehitati 1972. aastal. Kokku on Williamsil seitse sõitjate ja üheksa konstruktorite karikat.