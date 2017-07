Silverstone'i ringrada kaob vormel-1 kalendrist

Suurbritannia GP etapi koduks oleva Silverstone’i ringraja omanikud teatasid, et aktiveerivad klausli, mille järgi ei toimu seal peale 2019. aastat enam vormel 1 etappe.

Peamiseks põhjuseks, miks selline muutus tehakse on see, et etapp toob korraldajatele rahaliselt miinust ning vormel 1 sarja omanikega ei ole suhted enam kõige soojemad, vahendab Eurosport.

Silverstone on olnud vormel 1 etappide koduks alates 1987. aastast.

"Me jäime 2015. aastal 2,8 miljoni naela suurusesse kahjumisse ning eelmine aasta see kahekordistus. Me oleme jõudnud punkti, kus me peame mõtlema kainelt ja panema armastuse spordi vastu kõrvale," ütles Briti Võidusõitjate Klubi juht John Grant.

Grant loodab, et klausli aktiveerimisega saab vormel 1 uus omanik Liberty Media aru, et Silverstone'i ei saa kaotada ning uus leping, mis kehtib ka peale 2019. aastat, sõlmitakse varsti.

Kuid viimastel aastatel on kaalutud ka võimalust pidada Briti GP hoopis Londonis, kuhu saaks rajada ajutine tänavarada.