Silverstone'i raja uus teekate lubab sekundi võrra kiiremaid ringiaegu

MotoGP promootor nõudis, et Silverstone'i ringrajal mõned muhud ära silutaks. Selle asemel pandi kogu raja ulatuses maha uus kate, mis peaks vormel-1 etapil tõotama varasemast ligi sekund kiiremaid ringiaegu.

"Kui me seda lähemalt vaatama hakkasime, avastasime, et Silverstone'is pole teekatet vahetatud alates 1996. aastast," rääkis Silverstone'i tegevdirektor Stuart Pringle.

"Tee vajas pisut lappimist, seega me otsustasime kogu katte ära vahetada, kui meil selleks juba võimalus avanes. Panime maha kõige parema võimaliku katte. Mõned muhud said samuti eemaldatud. Eeldame, et F1 autode ringiajad paranevad nüüd sekundi võrra. Rekordeid peaks hakkama sündima kõikides võidusõidusarjades. Samuti peaks vihmastes oludes pidamine parem olema."

Suurema surujõuga F1 autod näitasid juba mullu 2016. aastaga võrreldes kolm sekundit kiiremaid ringiaegu. "F1 tiimid kulutavad miljoneid naelsterlingeid, et leida sekund-ringi-peale ajaparandusi, kuid me tulime neile oma veebruarikuiste uuendustega ise vastu," lisas Pringle.

Vormel-1 Suurbritannia GP sõidetakse tänavu hooaja kümnenda etapina 8. juulil.