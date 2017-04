Sergei Sirotkin pääseb Sotši vormel-1 etapil rajale

Renault F1 meeskonna testisõitja Sergei Sirotkin saab käesoleva nädala lõpus toimuval Sotši GP-etapil võimaluse treeningul oma kiirust näidata.

Sirotkin, kes testis hiljuti Bahreinis Renault masinat, pääseb uuesti rooli reedel, kui Sotšis peetakse esimene vabatreening. 21-aastane venelane asendab seal Nico Hülkenbergi.

"Sõitsin eelmisel aastal Sotšis, seega olen ringrajaga tuttav. See on väga kaasaegne trass koos huvitavate käikudega. Kõige põnevam on viimane sektor, kus on paar päris keerulist pidurdamist," sõnas 21-aastane Sirotkin.

Renault meeskonna hooaeg on alanud kesiselt. Hülkenberg hoiab hetkel kahe punktiga 13. kohta, Jolyon Palmer pole punktiarvet avanud.