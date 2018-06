Selle nädala Montreali GP-l tehti möödumine lihtsamaks

Rahvusvaheline Autoliit FIA lisas sel nädalavahetusel vormel-1 etappi võõrustavale Montreali ringrajale möödasõitude hõlbustamiseks kolmanda DRS-i ala.

Kui muidu olid DRS-i alad Gilles Villeneuve nimelisel rajal stardisirgel ja sirgel enne viimast šikaani, siis nüüd on võimalik kergemalt mööda sõita ka sirgel, mis jääb 6.-7. ja 8.-9. kurvide vahele.

Vormel ühes on tänavu DRS-i alasid juurde pandud ka Melbourne'i ja Barcelona radadele. Sarja juhid on lubanud, et 2019. aastal on muudatusi oodata veel hulgim.