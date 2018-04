Selgus Ferrari mehaaniku vigastuse tõsidus ja meeskonna trahvisumma

Ferrari vormel-1 meeskond kinnitas, et Bahreini GP-l Kimi Räikköneni poolt alla aetud mehaanik murdis sääre- ja pindluu.

Räikkönen lasti kogemata liiga vara boksist välja, mistõttu jäi itaallase Francesco Cigorini jalg tema vasaku tagumise ratta ette. Kuna see ratas jäigi vahetamata, kutsuti juba rajale teel olnud Räikkönen koheselt tagasi. Soomlane astus autost välja ja katkestas sõidu.

"Mina lähen, kui tuli on rohkeline. Ma ei näe, mis taga toimub," rääkis Räikkönen hiljem Sky Sportsile. "Kahju, et ta viga sai, aga minu töö on liikuda, kui tuli värvi muudab. Loodetavasti temaga on OK."

Rahvusvaheline Autoliit FIA määras Ferrarile ebaturvalise boksist väljumise eest 50 000 eurot trahvi.