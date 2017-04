Selgus Fernando Alonso asendaja Monaco etapil

McLareni F1 meeskond teatas täna, et mai lõpus sõidetaval Monaco etapil asendab Fernando Alonsot 37-aastane Jenson Button.

Alonso osaleb teatavasti Monaco GP ajal hoopis Indycar 500 võistlusel.

"Olen väga elevil, et saan F1 sarja teha ühekordse tagasituleku ja ma ei suudaks selleks välja mõelda paremat paika kui Monaco GP. See on justkui minu koduetapp," sõnas Button, kes on F1 maailmameistriks kroonitud 2009. aastal.