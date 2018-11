Sebastian Vettel: vajan pärast kurnavat aastat puhkust

"Minu jaoks on olnud väga kurnav aasta," vahendas BBC neljakordse maailmameistri sõnu. "Vajan praegu kindlasti puhkust."

Vettel sõnas, et usub, et suudab sõita paremini, kui tänavu vahepeal sõitis. "Mul ei ole probleemi tõsta käsi ja tunnistada oma viga, kui tunnen, et olen eksinud. Sõitjana tean, kui kiiresti võivad asjad valesti minna. Ma pean sellele aastale tagasi vaadates osad asjad läbi mõtlema."

"Ma tean, mida teha," lisas Vettel. "Hooajale tagasi mõeldes tean, et ma pole olnud parimas vormis. Kõigepealt pean endale otsa vaatama."

Vettel lisas, et Ferrari kaotas hooaja keskel oma õige suuna, vihjates muutustele, mis tehti autoga Singapuri GP ajaks, kuid mille tagajärjeks oli hoopis kolm etappi, mis ebaõnnestusid. "Asjad ei läinud nii nagu soovisime, seega seadistasime masina tagasi selliseks nagu see oli hooaja algul, et olla taas konkurentsis teistega."

"Õnneks mõistsime, mis läks valesti. Tänavusel aastal sai palju õpitud. Kokkuvõttes oli raske hooaeg." Vettel lisas, et Ferrari presidendi Sergio Marchionne surm hooaja keskel oli kõigile raske löök.

"On tähtis, et tuleksime tagasi tugeva meeskonnana ning suudaksime järgmistel hooaegadel olla paremad."