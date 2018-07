Sebastian Vettel on mures Saksamaa GP tuleviku pärast

Vormel-1 sarja üldliider Sebastian Vettel (Ferrari) kardab, et tänavuse aasta Saksamaa GP võib jääda mõneks ajaks viimaseks GP-ks Saksamaal.

Hockenheimi ringrajal peetava etapi korraldajatel on käsil lepingu viimane aasta.

"Oleks väga kahju kaotada üks klassikalisi radu võistluskalendrist," rääkis 31-aastane Vettel. Vetteli sõnul on probleemiks ürituse korraldamise maksumus ning vähene rahaline tugi riigilt.

"Peab olema raha, et korralda GP-d," lisas sakslane. "Teised riigid on valmis rahaliselt toetama GP korraldamist. Saksamaa pole nõus toetama, et saaks reklaamida F1-sarja, võidusõitu ning riiki, et meelitada kohale rohkem pealtvaatajaid."

Sama probleemiga seisab silmitsi hiljuti toimunud Briti GP. Briti GP leping F1-ga lõpeb 2019. aastal.

Saksamaa GP sõidetakse pühapäeval Hockenheimi ringrajal.