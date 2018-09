Sebastian Vettel: olen iseenda suurim vaenlane

Pärast Itaalia GP-d on Vettel üldarvestuses 30 silmaga maas liider Lewis Hamiltonist (Mercedes).

"Ma arvan, et olen iseenda suurim vaenlane," sõnas sakslane. "Meil on suurepärane auto ja kõik võimalused on veel meie käes. Loomulikult on Hamilton veel liider, aga ma tunnen, et tiitliheitluses ei ole veel midagi otsustatud."

F1 hooaeg jätkub juba sel nädalavahetusel, kui uus etapp sõidetakse Singapuris. "Mulle meeldib siinne rada ja siin võistelda," sõnas Vetteli meeskonnakaaslane Kimi Räikkönen. "Singapuri GP on nii vaimselt kui füüsiliselt üks raskemaid etappe. Selle võistluse jaoks ei saa kunagi täielikult valmis olla. Ma tunnen end õnnelikuna siis, kui sõit algab."

Paar päeva tagasi teatas Ferrari, et Räikkönen lahkub selle hooaja järel meeskonnast. "Kimi on olnud mu parim meeskonnakaaslane," sõnas Vettel. "Minu jaoks pole oluline statistika, vaid austus, mis kaaslaste vahel peab olema."

Uuest hooajast sõidab soomlase asemel Ferraris noor Charles Leclerc. "See on Charlesi jaoks suurepärane võimalus, aga on kahju mõelda, et järgmisel hooajal Kimi meiega ei sõida. Vaatamata väga erinevatele iseloomudele saame me hästi läbi," lisas Vettel.